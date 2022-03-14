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Карагандинские акробаты стали чемпионами мира

Автор:  
Агата Мухамеджанова
14 Марта 2022, 22:43
Карагандинские акробаты стали чемпионами мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мастера спорта международного класса карагандинская мужская пара Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали золото на чемпионате мира по спортивной акробатике. Международное первенство прошло в Баку и собрало спортсменов из 170 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе национальной команды Казахстана отлично выступили воспитанники школы гимнастики Карагандинской области. Кроме первого места в отдельных упражнениях, Даниель Диль и Вадим Шуляр удостоились серебряных медалей в многоборье.

«Женская пара Александра Рудакова и Дамира Талгат стали бронзовыми призерами в многоборье, а также поднялись на вторую ступеньку пьедестала в отдельных упражнениях», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области .

Спортсменов подготовили Сергей Вертянкин, Ирина Загриценко, Ботакоз Байбакушева и Ирина Балагутига.

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Карагандинская область   Спорт   Азербайджан   Гимнастика  
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