Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Спортсменка из города Сарани Карагандинской области Ксения Игнатова поставила новый рекорд и завоевала пять золотых медалей на чемпионате Казахстана по плаванию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой проплыла 200 метров на спине с результатом 02:14,17.

Первенство Казахстана по плаванию проходило в Талдыкоргане. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны. На чемпионате установлено пять рекордов РК.

Среди них и достижение Ксении Игнатовой.

Турнир был отборочным на предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта (г. Фукуока, Япония). По итогам в Страну восходящего солнца поедут шесть казахстанских спортсменов, в том числе Ксения Игнатова.

«В 2022 году после всех успешных выступлений уроженка Сарани заняла верхнюю строчку в национальном рейтинге среди своих сверстниц и стала первой претенденткой на участие в Азиатских играх в 2023 году», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.