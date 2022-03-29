Карагандинская служба Senim109 заняла второе место на международном конкурсе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский единый координационный центр Senim109 оказался в шаге от победы в XVIII Международной программе номинирования CCGuru Awards «Хрустальная Гарнитура». Эта награда присуждается самым передовым контакт-центрам на евразийском пространстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году участие в конкурсе приняли более 380 номинантов, представляющих свыше 120 контактных центров из шести стран – России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Лауреаты определялись по 43 номинациям. Карагандинский центр вышел в финал в категории «Лучший контактный центр (услуги и сервисы для населения)».

«В нашей номинации было заявлено 70 участников. Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. На первом этапе мы должны были написать эссе о своём центре. Рассказать о его структуре и возможностях. Затем мы представили все документы. В феврале у нас побывала конкурсная комиссия во главе с председателем», – рассказал директор Senim109 Рахат Садуакасов.

Как отметил Рахат Садуакасов, представители программы высоко оценили организацию работы в центре.

В итоге в номинации «Лучший контактный центр» победил многофункциональный центр Республики Саха (Якутия). Вторым стал наш Senim109. На третьем месте - контакт-центр из Нур-Султана.

«Хрустальная Гарнитура» считается самой авторитетной, широко известной и престижной профессиональной наградой – «Оскаром» в индустрии контакт-центров и дистанционного взаимодействия с клиентами.