РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 29 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинская служба Senim109 заняла второе место на международном конкурсе

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский единый координационный центр Senim109 оказался в шаге от победы в XVIII Международной программе номинирования CCGuru Awards «Хрустальная Гарнитура». Эта награда присуждается самым передовым контакт-центрам на евразийском пространстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году участие в конкурсе приняли более 380 номинантов, представляющих свыше 120 контактных центров из шести стран – России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Лауреаты определялись по 43 номинациям. Карагандинский центр вышел в финал в категории «Лучший контактный центр (услуги и сервисы для населения)».

    «В нашей номинации было заявлено 70 участников. Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. На первом этапе мы должны были написать эссе о своём центре. Рассказать о его структуре и возможностях. Затем мы представили все документы. В феврале у нас побывала конкурсная комиссия во главе с председателем», – рассказал директор Senim109 Рахат Садуакасов.

    Как отметил Рахат Садуакасов, представители программы высоко оценили организацию работы в центре.

    В итоге в номинации «Лучший контактный центр» победил многофункциональный центр Республики Саха (Якутия). Вторым стал наш Senim109. На третьем месте - контакт-центр из Нур-Султана.

    «Хрустальная Гарнитура» считается самой авторитетной, широко известной и престижной профессиональной наградой – «Оскаром» в индустрии контакт-центров и дистанционного взаимодействия с клиентами.


    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!