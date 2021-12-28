Карагандинская школа-интернат «Дарын» уже 25 лет работает с одарёнными детьми

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинской специализированной школе-интернату «Дарын» 25 лет. За эти годы состоялся 21 выпуск учеников, среди них более 60 обладателей «Алтын белгі», 160 победителей международных конкурсов научных проектов. На сегодня в школе-интернате получают образование 497 одарённых детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Учащиеся 10–11 классов на юбилей школы подарили спектакль по роману-эпопеи «Путь Абая», а пятиклассники вместе с учителями подготовили музыкальные произведения. Также в честь дня рождения открыта доска почёта «Мұғалім – мектеп жүрегі» («Учитель – сердце школы») и организована выставка творческих работ учеников.

«Наши воспитанники занимают хорошие должности, учатся за границей. Один из первых учеников школы, Мурат Жуманбай, работает управляющим директором КФ «Академия Елбасы», а выпускник 2009 года Дарын Тельман, один из трёх казахстанцев, удостоенных звания «Студент мира», почётный гость международной конференции «Открывая мир науки», также он многократный победитель республиканской аэрокосмической конференции, обладатель образовательного гранта Национального университета им. аль-Фараби. Выпускник 2010 года Аян Нусупбеков впервые в Казахстане стал стипендиатом нобелевского лауреата Ж. И. Алферова, в настоящее время проходит обучение на получение докторской степени в Сингапуре», – поделилась успехами выпускников директор школы Ляззат Темерханова.

На торжественном мероприятии, посвящённом юбилею школы, были отмечены не только победы учеников, но и достижения учителей с момента открытия учебного заведения и до сегодняшних дней.