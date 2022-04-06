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    19:22, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Карагандинская пловчиха завоевала шесть медалей и путевку на чемпионат мира

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уроженка Сарани Ксения Игнатова показала отличный результат на чемпионате Казахстана по плаванию. В целом команда Карагандинской области выиграла три золотые, по семь серебряных и бронзовых наград, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Республиканское первенство состоялось в Актобе. Для участия в нем съехались 415 сильнейших спортсменов из всех регионов страны.

    «Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой Ксения Игнатова завоевала шесть медалей всех достоинств. Первое место – спина 100 и 200 м, второе – спина 50 м, третье – три эстафеты. В итоге карагандинка завоевала путевку на чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, который пройдет с 18 июня по 3 июля в Будапеште (Венгрия)», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Еще одно первое место занял представитель школы высшего спортивного мастерства Даниэль Гальва (200 м на спине).



    Теги:
    Спорт Плавание Карагандинская область
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