Карагандинская пенсионерка едва не лишилась 50 млн тенге после звонка из «банка»

В текущем году зарегистрировано порядка 5 тысяч фактов интернет-мошенничества. Их доля в общем числе всех мошенничеств составила почти 43%. Об этом сообщил на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Принятыми мерами обеспечено возмещение гражданам причиненного ущерба на сумму около более 188 млн тенге. В целях установления причин и условий роста таких преступлений мы проводим анализ по способу их совершения. Так анализ показал, что самым распространенным способом остается интернет-торговля. С начала года зарегистрировано 1905 таких преступлений, — сказал Шынгыс Алекешев.

Не менее распространенным способом, по его словам, являются мошенничества, совершаемые с подменных номеров от имени сотрудников банков либо брокеров.

— По нашей инициативе совместно с МЦРИАП и сотовыми операторами приняты меры по блокированию звонков с подменных номеров. С момента интеграции пресечено 45 млн таких звонков, — добавил он.

Вместе с тем, как отметил официальный представитель ведомства, регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через мессенджеры WhatsApp, Telegram.

За три месяца совершено 1278 преступлений от имени якобы сотрудников банков и правоохранительных органов.

— К примеру, в Караганде полицейские пресекли попытку интернет-мошенника выманить 50 млн тенге у пенсионерки. В отдел по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 млн тенге. Стражи порядка незамедлительно прибыли в финансовое учреждение. Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их уже на депозит внука. Выяснилось, сам внук о «сюрпризе» бабушки даже не подозревал. При этом карагандинка утверждала, что посторонние лица ей не звонили и никакого давления на нее не оказывали. Полицейские все же убедили пенсионерку не снимать денежные средства, — проинформировал Шынгыс Алекешев.

Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила, и бабушка строго придерживалась полученной «инструкции».