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Карагандинская область вошла в «красную» зону

13 Января 2022 10:45
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Карагандинская область вошла в «красную» зону

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Карагандинская область с сегодняшнего дня перешла в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что за прошедшие сутки в области зарегистрировано 669 новых случаев заражения COVID-19, репродуктивное число по области превысило единицу и составило 2,856. Эпидемиологическая ситуация ухудшается.

«Ужесточение карантинных мер проводится не ранее пяти дней после перехода в «красную» зону из «желтой» зоны, таким образом переход из «желтой» зоны в «красную» будет осуществлен по истечении данного срока», - отметили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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