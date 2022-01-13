Карагандинская область вошла в «красную» зону

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Карагандинская область с сегодняшнего дня перешла в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что за прошедшие сутки в области зарегистрировано 669 новых случаев заражения COVID-19, репродуктивное число по области превысило единицу и составило 2,856. Эпидемиологическая ситуация ухудшается.

«Ужесточение карантинных мер проводится не ранее пяти дней после перехода в «красную» зону из «желтой» зоны, таким образом переход из «желтой» зоны в «красную» будет осуществлен по истечении данного срока», - отметили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.