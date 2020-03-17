+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 24 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинская область - в числе лидеров по отчислениям в Фонд медстрахования

17 Марта 2020 14:50
Поделиться:
Карагандинская область - в числе лидеров по отчислениям в Фонд медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области за февраль перечислили в Фонд социального медицинского страхования 1,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Заболевшая коронавирусом в столице оказалась  из группы контактировавших
Когда придет новая партия масок и антисептиков в столицу Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам - главврач Алматы Около 100 семей переселились в этом году в Северо-Казахстанскую область

Больше миллиарда из этих денег - отчисления работодателей за своих сотрудников, 565 млн - взносы индивидуальных предпринимателей. Регион по сумме отчислений находится на третьем месте после Алматы (3,8 млрд тенге) и Нур-Султана (2,2 млрд тенге).

По республике сумма взносов и отчислений за февраль 2020 года составила 44,7 млрд тенге (в январе - 34,2 млрд тенге).

«От общей суммы взносов и отчислений по стране 24,5 млрд перечислило государство за 15 льготных категорий - за детей, многодетных мам, пенсионеров и т.д. Эти люди застрахованы и имеют доступ и к гарантированному объему бесплатной медпомощи и пакету ОСМС», - отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Общество,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив