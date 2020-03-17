Карагандинская область - в числе лидеров по отчислениям в Фонд медстрахования
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области за февраль перечислили в Фонд социального медицинского страхования 1,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Больше миллиарда из этих денег - отчисления работодателей за своих сотрудников, 565 млн - взносы индивидуальных предпринимателей. Регион по сумме отчислений находится на третьем месте после Алматы (3,8 млрд тенге) и Нур-Султана (2,2 млрд тенге).
По республике сумма взносов и отчислений за февраль 2020 года составила 44,7 млрд тенге (в январе - 34,2 млрд тенге).
«От общей суммы взносов и отчислений по стране 24,5 млрд перечислило государство за 15 льготных категорий - за детей, многодетных мам, пенсионеров и т.д. Эти люди застрахованы и имеют доступ и к гарантированному объему бесплатной медпомощи и пакету ОСМС», - отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.
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