Карагандинская область - в числе лидеров по отчислениям в Фонд медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области за февраль перечислили в Фонд социального медицинского страхования 1,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше миллиарда из этих денег - отчисления работодателей за своих сотрудников, 565 млн - взносы индивидуальных предпринимателей. Регион по сумме отчислений находится на третьем месте после Алматы (3,8 млрд тенге) и Нур-Султана (2,2 млрд тенге).

По республике сумма взносов и отчислений за февраль 2020 года составила 44,7 млрд тенге (в январе - 34,2 млрд тенге).

«От общей суммы взносов и отчислений по стране 24,5 млрд перечислило государство за 15 льготных категорий - за детей, многодетных мам, пенсионеров и т.д. Эти люди застрахованы и имеют доступ и к гарантированному объему бесплатной медпомощи и пакету ОСМС», - отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.