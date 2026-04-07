Карагандинская область показала наименьший уровень безработицы

По данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы в стране составил 4,6%, а доля рабочей силы среди населения старше 15 лет достигла почти 68%. Эти показатели отражают как структуру занятости, так и особенности региональных рынков труда.

При этом в сравнении с предыдущим годом существенных изменений не произошло. В 2024 году уровень безработицы также находился на отметке 4,6%, а численность безработных составляла 448,9 тыс. человек. Это указывает на сохранение стабильной ситуации на рынке труда без резких колебаний.

Общие показатели

Рабочая сила страны в 2025 году насчитывает почти 9,8 млн человек, из которых заняты 9,32 млн. Среди занятых 7,17 млн — наемные работники, а 2,15 млн — самостоятельно занятые.

Безработными остаются 448 897 человек. Уровень молодежной безработицы (15–34 года) составил 3,1%, а доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, — 32,2% от населения старше 15 лет.

Гендерная структура

Среди мужчин уровень безработицы составляет 4,2%, среди женщин — 5,0%. При этом молодежная безработица также выше среди женщин — 3,6% против 2,6% у мужчин.

Город и село

Рынок труда в городах и сельской местности демонстрирует сопоставимые показатели: в городах уровень безработицы составил 4,6%, в сельской местности — также 4,6%

Занятость по секторам

Наибольшая доля занятых приходится на сферу услуг — 6,53 млн человек. В промышленности и строительстве работают 1,8 млн человек, в сельском хозяйстве — 985,9 тыс. человек.

Региональная картина

В региональном разрезе сохраняется различие в уровнях безработицы. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области — 5,1%. В числе регионов с более высоким уровнем также остаются Атырауская и Павлодарская области (около 4,9%).

Наименьший уровень безработицы отмечен в Карагандинской области — 4,0%, а также в области Улытау — 4,1%.

В мегаполисах показатели остаются умеренными: Алматы — 4,5%, Астана — 4,3%, Шымкент — 4,7%.

Что изменилось за год

Нефтедобывающие регионы по-прежнему демонстрируют более высокий уровень безработицы, тогда как индустриальные области, включая Карагандинскую, остаются среди регионов с наименьшими показателями.

Таким образом, в 2025 году рынок труда Казахстана не показал резких изменений по сравнению с 2024 годом: ключевые показатели остались на сопоставимом уровне, а структура занятости и региональные различия в целом сохранились.

