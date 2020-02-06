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Карагандинская молодежь приняла участие в областной акции «Birgemiz»

6 Февраля 2020 15:05
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Карагандинская молодежь приняла участие в областной акции «Birgemiz»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области и областного Молодежного ресурсного центра ежедневно продолжается акция «Birgemiz» по очистке территорий от снега, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Цель акции – оказание помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ, социально уязвимым слоям населения и лицам с ограниченными возможностями в очистке от снега территорий городов и районов области в связи с обильными снегопадами.


Каждый день пожилые люди обращаются в центр с просьбой о помощи. Поэтому Центр совместно с волонтерами принимает активное участие в очистке дворов от снега.

5 февраля 2020 года волонтеры приступили к уборке снега во дворе дома, где проживает 90-летняя ветеран тыла Полянская Любовь Михайловна. Пожилая женщина проживает в частном доме. За последнюю неделю её двор сильно замело снегом. Это вызвало большие препятствия и трудности.


Специалист Молодежного ресурсного центра Карагандинской области Жайнагуль Дамысхан заявила, что данная акция не является однодневной кампанией и в дальнейшем будет проходить стабильно.

«С момента вступления в ряды волонтеров я всегда принимаю участие в подобных мероприятиях. Так как я являюсь членом молодежного ресурсного центра, считаю что, моя активность в общественных делах, опека нуждающихся пожилых людей – мой долг. Призываю всех сверстников принять участие в данной акции, помочь пожилым людям», - говорит волонтер Карагандинского технико-строительного колледжа Дамир Ержанулы.

Пожилые люди выражают слова благодарности волонтерам, очистивших снег в их дворе.

«Я хочу поблагодарить молодых волонтеров, которые занимаются этим благородным делом, помогают пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Радует, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был объявлен Год волонтеров. В связи с этим, представители старшего поколения чувствуют особую заботу в политике Главы государства Касыма-Жомарта Кемелулы. Пусть будет больше таких молодых людей, которые будут проявлять добро и милосердие, уважение и доброту», - отметила Любовь Полянская.

Надо отметить, по Карагандинской области около 100 волонтеров продолжают акцию и проводят очистку дворов от снега.


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Ключевые слова: Карагандинская область, волонтёрство,
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Агата Мухамеджанова

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