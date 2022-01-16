Карагандинская молодёжь обсудила инициативы Главы государства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Молодёжь Караганды встретилась с членами общественного совета и депутатами маслихата города и обсудили выступление Президента РК от 11 января на тему «Единство общества - гарантия независимости», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В коворкинг-центре «Good zone» предприниматель, член общественного совета по противодействию коррупции города Караганды, директор ТОО «OPTIMUS», Нурлан Аубакиров, депутат Карагандинского городского маслихата Марина Платонова, заместитель начальника Карагандинской академии МВД РК по научной работе Олжас Сейтжанов встретились с молодежью Караганды. Цель встречи - обмен мнениями в ходе свободного общения с молодежью, получение ответов на интересующие вопросы.

На встрече народные избранники и спикеры акцентировали внимание на инициативах, которые озвучил в своем выступлении на тему: «Единство общества - гарантия независимости» Президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 января, о развитии предпринимательства, о чувстве патриотизма к Родине и призыве молодежи на воинскую службу.

«Сегодня молодежь должна готовить себя к управлению обществом, а для этого необходимы глубокие знания и опыт, именно вам, молодым, предстоит решать задачи, поставленные Главой государства. Мы всегда готовы оказывать практическую поддержку молодому поколению», - отметили депутаты и спикеры.

Непринужденная обстановка расположила всех присутствующих к общению, и представители молодежи рассказали о своей жизни, работе и ближайших планах, а также получили соответствующие рекомендации и пожелания.

В завершении встречи спикеры поблагодарили молодежь за активное участие в общественно-политической жизни города.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.