+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта

21 Июля 2021 16:56
Поделиться:
Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центральной мечети Караганды в первый день Курбан айта более 1 600 малообеспеченным семьям раздали жертвенное мясо. Во время благотворительности нуждающиеся получили 12 560 килограммов мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19 Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ

В первый день Курбай-айта Карагандинская областная мечеть имени Анет-баба в ходе благотворительной акции раздала 12 560 килограммов мяса.

Специальная рабочая группа распределила жертвенное мясо между 1 687 малообеспеченными карагандинскими семьями. Доставкой занимаются волонтёры и имамы.

Фото- и видеоотчёты жертвоприношений отправляются заказчику.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Религия   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы
Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив