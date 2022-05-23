23 Мая 2022 17:17

Карагандинку пригласили на стажировку в медицинскую школу Гарварда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ –Карагандинка Анель Жунусова получила приглашение на летнюю стажировку в одну из лучших высших медицинских школ мира – Harvard Medical School. В Гарварде она будет изучать процессы памяти, развития Альцгеймера, клинической депрессии и расстройства аутистического спектра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анель Жунусова после окончания Назарбаев интеллектуальной школы в 2018 году поступила в Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) в Южной Корее. Она выбрала программу двойного диплома по специальностям «биомедицинская инженерия» и «бизнес-администрирование».

В университете Анель активно занималась наукой и общественной деятельностью. Она два года была президентом международной организации студентов в UNIST, которая состоит из представителей 50 разных национальностей. Также казахстанка основала филиал NIS Alumni в Южной Корее, по программе которого было выделено финансирование на обеспечение бесплатного менторства более чем для 600 школьников на поступление в местные вузы и на сплочение студентов из Казахстана в Южной Корее с помощью различных мероприятий.

Этот опыт помог Анель получить оплачиваемую стажировку в Сингапурском институте клинических исследований (Singapore Institute of Clinical Science), который является частью больницы при Национальном Университете Сингапура. Она взяла академический отпуск и на полгода переехала из Кореи в Сингапур.

«Я очень рада, что в свое время приняла решение отложить выпуск из университета и набраться практического опыта, потому что именно здесь, в департаменте педиатрической неврологии, я смогла найти направление своей мечты. Мне удалось получить финансирование на свой исследовательский проект по изучению развития и появления аутистического расстройства у детей в возрасте 3–7 лет. Мои исследования базируются на интердисциплинарной интеграции анализа МРТ-снимков, генетических биомаркеров и общего психиатрического состояния детей», – сказала Анель.

Во время стажировки в Сингапуре Анель работала сразу над несколькими проектами под руководством признанных профессоров и врачей. Это позволило ей параллельно изучить разные методики исследований и ознакомиться с базовыми типами анализов, которые помогают в обработке неврологических снимков.

«Практические знания из неврологии, программирования и молекулярной биологии дали мне достаточный багаж для прохождения летней стажировки в медицинской школе Гарварда. Это моя давняя мечта. Но попасть в Гарвард казалось чем-то заоблачным, потому что его медицинская школа была признана №1 в рейтинге US News & World Reports Medical School Ranking, и в прошлом году для обучения было принято всего 2,9% из 6914 абитуриентов», – отметила Анель.

В Гарварде Анель намерена изучать процессы памяти, развития Альцгеймера, клинической депрессии и продолжит работу над исследованием аутизма, но расширит возрастной диапазон.

«Мне до сих пор не верится, что этим летом я буду продолжать развивать свои проекты в Гарварде, не просто улучшая свои практические навыки, а работая плечом к плечу с людьми, являющимися авторами основополагающих книг, руководств и программного обеспечения в изучении мозга», – сказала студентка.