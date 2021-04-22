Карагандинки стали первыми в хайлайте на соревнованиях в Казани

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Синхронисты Караганды показали отличные результаты в Казани, где прошёл третий этап мировой серии по артистическому плаванию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Микст-дуэт Каролины Ивановой и Виктора Друзина в технической программе занял третье место. Женская команда, куда вошли Екатерина Симонова, Елена Крылова, Наргиз Болатова, Ксения Макарова, Этери Какутиа и Арина Мясникова, выиграла «бронзу». А в новой дисциплине «хайлайт» девочки тем же составом завоевали «золото».

Все спортсменки – воспитанницы КГКП «Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва», Виктор Друзин – учащийся ОСШИКОР им. А. Молдагуловой.

Кстати, новая дисциплина «хайлайт» включена в программу соревнований по синхронному плаванию на чемпионатах мира по решению технического конгресса FINA в 2017 году. По сути, это водная акробатика. Впервые хайлайты были продемонстрированы ещё в 1984 году, а в соревнования Кубка Европы были включены с 2012 года.