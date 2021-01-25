Карагандинка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара
«24 января в 06:57 поступило сообщение о дыме из квартиры в с. Дубовка Абайского района.
На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение квартиры открытым пламенем. Пожарные-спасатели установили трёхколенную лестницу на окно 3-го этажа и спасли мужчину, получившего отравление угарным газом. Общая площадь горения составила 75 кв.м. домашних вещей, мебели, деревянных конструкций пола в трех квартирах«, - говорится в сообщении ДЧС.
До прибытия пожарных подразделений женщина выпрыгнула из 3 этажа и получила травму позвоночника.
В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава , 4 единицы техники ДЧС Карагандинской области. Причиной пожара стал открытый источник огня.
С начала 2021 года в Карагандинской области зарегистрировано 107 пожаров.