Карагандинка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Женщина выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от пожара. При падении она получила травму позвоночника. Прибывшие на вызов пожарные спасли мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram ДЧС региона.

«24 января в 06:57 поступило сообщение о дыме из квартиры в с. Дубовка Абайского района.

На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение квартиры открытым пламенем. Пожарные-спасатели установили трёхколенную лестницу на окно 3-го этажа и спасли мужчину, получившего отравление угарным газом. Общая площадь горения составила 75 кв.м. домашних вещей, мебели, деревянных конструкций пола в трех квартирах«, - говорится в сообщении ДЧС.

До прибытия пожарных подразделений женщина выпрыгнула из 3 этажа и получила травму позвоночника.

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава , 4 единицы техники ДЧС Карагандинской области. Причиной пожара стал открытый источник огня.

С начала 2021 года в Карагандинской области зарегистрировано 107 пожаров.