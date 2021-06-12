Карагандинка стала участницей международной ретроспективной выставки Евразийского союза дизайнеров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благодарственное письмо от заместителя Премьер-Министра РК, уникальный шапан ручной работы и диплом международной значимости были вручены карагандинской художнице Евгении Шульц на открытии международной ретроспективной выставки Евразийского союза дизайнеров. Масштабное для казахстанских дизайнеров событие продлится в столице до 25 июня. Посетить его может любой желающий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная цель выставки – продвижение казахстанских дизайнеров и художников на мировые рынки, а также пропагандирование традиций, нравов, обычаев, культуры и достопримечательностей Казахстана в мировом сообществе. Всё культурное многообразие казахского народа отражено в многочисленных работах Евгении Шульц. Её картины из войлока популярны далеко за пределами Казахстана. Кроме того, художница хорошо известна в Караганде как преподаватель декоративно-прикладного творчества в Центре «Шабыт» при Ассамблее народа Казахстана.

На выставке Евгения Шульц представила несколько работ. Это тематический триптих из шерсти ручной обработки «Мудрость веков», украшенный резьбой по кости, этническое панно «Ловец снов» из меха, войлочные картины «Жер Су», «Дорога к дому» и «Песнь о вечной любви».

«Работы карагандинских художников зрители восприняли с интересом. Из моих картин больше всего понравилась «Жер-Су». Для меня самой это любопытный синтез исторических данных и современного видения. Мне помогали делать эту картину представители белорусского этнокультурного объединения «Суайчинники», – делится член Союза дизайнеров Казахстана Евгения Шульц.

Евгения отметила высокий уровень мастерства отечественных дизайнеров. На выставке можно увидеть уникальные ювелирные изделия и резьбу по кости. Прошло необычное дефиле этнических коллекций под профессионально подобранное музыкальное оформление с казахскими национальными мелодиями и горловым пением.

«Мне очень понравилось, что костюмы участников дефиле отражали несколько периодов истории нашей страны, начиная с древности. Но самым большим сюрпризом для меня было вручение благодарственного письма от Ералы Тугжанова и бархатного шапана, расшитого бисером. Это эксклюзивное произведение мангистауских мастериц. Я сама занимаюсь созданием эксклюзивной одежды, поэтому сразу поняла ценность подарка. Если честно, была очень смущена. Узорчатая ручная вышивка делалась мастерицей не менее полугода», – сказала художница.

Получив эмоциональный заряд, Евгения собирается и дальше искать новые пути в творчестве, руководствуясь принципом «дорогу осилит идущий».