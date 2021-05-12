Карагандинка с 30-летним стажем медсестры: Помогать людям - мое призвание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Карагандинка с 30-летним стажем Алшагуль Исабаева поделилась своей историей работы в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алшагуль Исабаева родом из Жамбылской области. В город Темиртау приехала в далеком 1985 году.

«В 1985 году поступила в медицинское училище города Темиртау на отделение «сестринское дело». Отучилась два года и сразу приступила к работе. Не скажу, что в детстве мечтала стать медицинским работником. Так как, очень любила музыку и петь, думала, что стану певицей.(улыбается). Родители не были против того, что я все-таки решила уехать в другой город. И я поступила в Темиртауское медицинское училище. Это учреждение до сих пор работает. Тогда родители были рады, что я выбрала хорошую и полезную профессию. Считали, что в большую семью, как у нас, нужен один человек с такой профессией»,- рассказала она.

Трудовую деятельность она начала в городской больнице №1 города Темиртау.

«Я работала медицинской сестрой в хирургическом отделении. В 1990 году перевелась в медико- санитарный часть «Карбид» города Темиртау процедурной медсестрой в отделение пульмонологии и кардиологии. С 2000 года работала постовой медсестрой в психоневрологическом диспансере. В 2004 году в городе открылся наркологический диспансер, там я проработала от процедурной медсестры до старшей медсестры до 2012 года. С 2012 года работаю в №4 городской поликлинике. В этом медучреждении начинала работу в отделение хирургии. На сегодня работаю медсестрой в травматологии» , - рассказала она.

По словам Алшагуль Исабаевой, за эти годы она встречала разных людей.

«Я росла в большой семье. Меня учили всегда помогать людям. Даже вне работы многие ко мне обращаются за медицинской помощью. Я помогаю с удовольствием. Помогать - мое призвание. От этого я получаю удовольствие. Приятно, когда твоя работа приносит столько хороших откликов и благодарности», - поделилась героиня.

С начала пандемии работа медицинских сестер только усилилась. В маленьком городе, как Темиртау, каждый медицинский работник нужен.

«Когда началась пандемия, мы были всегда на страже. Летом, на пике заболеваемости коронавирусом, я один месяц проработала в инфекционном центре, который открыли для больных с коронавирусом. Было нелегко. Лето. Жара. Мы ходили в скафандрах. Находились в опасной зоне», -вспоминает она.

Сегодня Алшагуль Исабаева параллельно с основной работой совмещает дежурства в мобильной группе, которая работает с детьми с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Мы выезжаем по адресам. В последнее время дети стали часто болеть. Нередко, когда среди наших маленьких пациентов выявляется коронавирус», - сказала она.

По словам героини, за всю свою трудовую жизнь работа в разных медучреждениях был для нее большим опытом.

«За тридцать с лишним лет у меня было мало перерыва между работой. Я была постоянно в строю. И до сих пор так. В свободное от работы время провожу с семьей. У меня трое взрослых детей и пятеро внуков. Но я не было ни одного дня, когда я пожалела о своем выборе профессии. Если любишь свою работу, любые трудности можно пережить. Главное - надо помнить, что наша работа приносит пользу и надежду людям», - подытожила она.