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Карагандинка родила ребенка в коридоре роддома

25 Сентября 2019 00:01
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Карагандинка родила ребенка в коридоре роддома

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском роддоме женщина родила ребенка прямо на полу в коридоре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Случай произошёл в Майкудукском родильном доме города Караганды. Роженица поступила туда 23 сентября на 37-й неделе беременности. По словам женщины, у не были схватки интенсивностью в 5-7 минут. И когда она почувствовала потуги, завала акушерку. Однако на её жалобы врач отреагировали не сразу.

«Примерно в 5 утра я не выдержала и вышла в коридор, там была акушерка. Я сказала ей, что уже рожаю. Но она сказала, что еще рано. Тогда я закричала. Только после этого акушерка положила меня на пол и позвала на помощь. Вместе с санитаркой они приняли у меня роды», - рассказала Макпал Оразова.

По словам врачей, у женщины это третьи роды и они были стремительными.

«Состояние роженицы и ребенка на данный момент удовлетворительное. Роды приняла акушерка. Она опытная. У женщины были стремительные роды. Родовая деятельность развивалась стремительно и непредсказуемо. Поэтому акушерка выбрала самую оптимальную тактику на тот момент. Когда начались вторые потуги и прорезалась головка, надо было её уложить на пол и принять роды. Как говорит сама женщина, у неё и предыдущие роды были стремительные», - сообщила акушер-гинеколог Регионального акушеро-гинекологического центра города Караганды Ольга Гордейко.

Однако сама роженица возмущена халатностью врачей и требует наказать медперсонал, который допустил этот случай.

«У нас есть служба поддержки пациентов и внутреннего аудита. Сейчас проводится служебное расследование. Пока еще выводов нет», - прокомментировала Ольга Гордейко.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Демография,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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