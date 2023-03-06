Карагандинка получила приглашение на обучение в Университет Джонса Хопкинса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Адина Джайлова получила приглашение на обучение в Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), Адина также получила приглашение от таких именитых вузов, как University of Pittsburgh, Michigan State University и Northeastern University.

Но карагандинка отдала свой выбор в пользу Университета Джонса Хопкинса. Там Адина планирует изучать биохимию.

«У меня есть возможность определиться со специальностью к концу второго курса. Но я планирую получить PhD, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане», - говорит она.

Университет Джонса Хопкинса регулярно входит в десятку лучших университетов США, а также является конкурентоспособным в мире, занимая 24-ю строчку в мировом рейтинге университетов QS. Рейтинг поступления в данный университет составляет 6,5%.

Университет Джонса Хопкинса является первым исследовательским университетом США, и сегодня он вкладывает в исследования больше денег, чем любое другое академическое учреждение США. Ему также широко приписывают революцию в высшем образовании, поскольку он стал первым учебным заведением в США, объединившим преподавание и исследования. На сегодняшний день среди выпускников университета 27 лауреатов Нобелевской премии.



