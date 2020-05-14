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Карагандинка осуждена за пособничество в незаконном обналичивании более 180 млн тенге

14 Мая 2020, 09:48
Карагандинка осуждена за пособничество в незаконном обналичивании более 180 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена попытка пособничества в совершении уголовного преступления по выписке счетов-фактур на общую сумму 189,4 млн тенге без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

За помощь субъекту частного предпринимательства жительнице г.Караганды было обещано денежное вознаграждение в размере 18 млн тенге.

Кроме этого, общая сумма налогов, подлежавших доначислению и уплате в бюджет при осуществлении взаиморасчетов и сдаче соответствующих налоговых деклараций, составила 54,1 млн тенге.

Приговором Казыбекбийского районного суда виновной определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с установлением пробационного контроля.


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