10 Июня 2022 16:46

Карагандинка обнаружила себя в базе умерших

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 38-летняя карагандинка узнала, что ее внесли в базу умерших. Данный факт она обнаружила, когда обратилась в ЦОН для обновления удостоверения личности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 мая этого года 38-летняя Надежда Липина обратилась в Центр обслуживания, чтобы поменять документ, удостоверяющий личность, так как срок документа заканчивался. Каково же было удивление женщины, когда сотрудники Центра обслуживания населения объявили ей, что она с 2012 года числится в базе данных как «умершая».

«Все эти годы я официально работаю, у меня есть все отчисления. Брала кредиты, в 2018 году родила ребенка, получала пособие по уходу за ребенком до года. Мне сказали, что в книге регистрации ЗАГСа есть такая запись о моей «смерти». Как такое могло произойти, я не понимаю», - говорит Надежда Липина.

Спустя две недели в Центре обслуживания населения женщине сообщили, что ошибку исправили и она может приехать на замену документа.

Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. И заверили, что женщина не будет платить штраф за просроченный документ, так как ошибка произошла не по ее вине.

«При обращении гражданки Липиной было установлено, что в базе данных было задокументировано, что ранее выданное удостоверение в 2012 году было ошибочно уничтожено с указанием причины «в связи со смертью гражданина». По состоянию на 9 июня корректировка внесена в базу данных документированного населения. Гражданка Липина подлежит документированию в общем порядке», - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.