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Карагандинец выиграл «золото» турнира по настольному теннису WTT Youth Contender

23 Февраля 2022 01:01
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Карагандинец выиграл «золото» турнира по настольному теннису WTT Youth Contender

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинец Алан Курмангалиев одержал победу в юношеском турнире по настольному теннису WTT Youth Contender. Он стал лучшим в возрастной категории до 15 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В борьбе за наивысшую награду Алан одолел семерых соперников.

«Алану Курмангалиеву проиграли Антон Дерлюк (Украина) 3:0, Рарес Куэсдин (Румыния) 3:1, Рафаэль Кабрера (Доминиканская Республика) 3:0, Ли Чонмок (Корея) 3:1, Рафаль Формела (Польша) 3:1, Натан Лам (Франция) 3:0, Флавиен Котон (Франция) 3:1», - сообщили в у правлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .

Тренирует спортсмена Эльмира Алиева.

Напомним, Алан Курмангалиев стал победителем первого отборочного турнира в национальную команду Казахстана по настольному теннису, который проходил 10 февраля. А накануне этого он вернулся из Радеса (Тунис), где проходил первый в 2022 году турнир юношеской серии WTT. Алан завоевал «серебро» и «бронзу».


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#Карагандинская область   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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