3 Июня 2022 13:55

Карагандинец разбил стекла 9 машин и убил свою 70-летнюю мать

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 34-летний карагандинец разбил стекла нескольких авто. В тот же день полицейские обнаружили, что он жестоко убил свою мать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 июня в 00:35 на пульт «102» поступило сообщение, что во дворе дома № 29 по ул. Гапеева города Караганды мужчина разбил стекла припаркованных девяти автомобилей.

«По указанному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч.1 УК РК (хулиганство). Нарядом полка ПП Караганды по горячим следам задержан ранее несудимый 34-летний житель данного дома, который был доставлен в Юго-Восточный отдел полиции. Проведенным в наркологическом диспансере медицинским освидетельствованием установлено, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учетах в органах здравоохранения не состоит», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области по следственной работе Ернат Калиакпаров.

Стражи порядка после проведения следственных действий, с учетом личности подозреваемого и совершенного им преступления небольшой тяжести, по истечении двух часов, отпустили его домой.

В тот же день в 07:55 поступило сообщение, что в одной из квартир вышеуказанного адреса обнаружен труп женщины. Ею оказалась 70-летняя хозяйка квартиры, которая приходится матерью ранее задержанного мужчины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на одной из улиц города подозреваемый был задержан. Задержанный пояснил, что при ссоре с матерью, возникшей из-за возмещения ущерба соседям, нанес ей ножевые ранения», - проинформировал Е. Калиакпаров.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 УК РК (Убийство).