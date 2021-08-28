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Карагандинец рассказал о втором рождении после коронавируса

28 Августа 2021 06:30
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Карагандинец рассказал о втором рождении после коронавируса

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Известный карагандинский шоумен Марат Оспанов недавно выписался из инфекционного госпиталя. Врачи боролись за его жизнь около месяца и буквально вытащили с того света. У него было поражено 90% лёгких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Марат Оспанов поступил в инфекционный госпиталь Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова в конце июля. Около недели он занимался самолечением, думая, что это обычная простуда. Когда стал задыхаться, супруга вызвала скорую помощь. Компьютерная томография показала 90% поражения лёгких.

«Раньше я скептически относился ко всей информации о коронавирусе. Особо не верил в него. Купил себе всяких лекарств, лечился дома от простуды. В итоге в госпитале пролежал в реанимации 16 дней, а потом ещё почти неделю – в палате. Если бы не врачи, я бы не выжил. Это моё второе рождение», – рассказал Марат Оспанов.

Теперь Марату предстоит длительная реабилитация. Он уже изучил дыхательную гимнастику и намерен при первой же возможности пройти вакцинацию.

«Незнакомые абсолютно люди сдавали ради меня кровь, коллеги помогали финансово, родные молились ночами. Это приятно до слёз. Я переосмыслил свою жизнь. Хочу призвать всех не повторять мой опыт и следовать рекомендациям врачей. Теперь я уверен, что вакцинация может существенно облегчить течение болезни. Находясь в госпитале, я не видел ни одного больного, который заболел после прививки», – добавил Марат Оспанов.

Врачи инфекционного госпиталя Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова отмечают небольшой спад заболеваемости. Однако расслабляться пока рано, считают они. Медики призывают жителей области придерживаться всех ограничительных норм и вакцинироваться.


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#Общество   #Катастрофа украинского Боинга   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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