Карагандинец пытался спрыгнуть с путепровода

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полицейские спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с путепровода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

9 августа наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе инспекторов службы Рауана Уразбекова и Ерганата Калиолла заступили на службу. Около 14.30, когда полицейские находились на своем маршруте патрулирования, к ним поступило сообщение, что мужчина пытается прыгнуть с путепровода по проспекту Бухар-Жырау.

«Через три минуты уже мы находились на месте происшествия и увидели гражданина, который находился на краю путепровода. В такие моменты счет идет буквально на секунды. Мужчине стоило сделать буквально полшага, чтобы случилась трагедия. Там внизу проходят железнодорожные пути, контактные провода под высоким напряжением. Я перелез через ограждение, встал рядом с ним и попытался разговорить. Он признался, что хочет покончить с собой из-за семейных проблем. Я назвал свое имя, протянул руку, хотел дать ему понять, что он не один. Он тоже протянул руку и я, воспользовавшись этим, крепко схватил его и вместе с напарником перетащил за ограждение», – рассказал Уразбеков.

Спасенный гражданин доставлен в Центральный отдел полиции УП города Караганды.

Полицейский рассказал, что в прошлом году с коллегами спасал на этом же мосту девушку, которая также хотела совершить суицид. За спасение трое полицейских были награждены.

Рауан Уразбеков с улыбкой поделился, что не рассказывает жене о том, в какие порой опасные для жизни ситуации страж порядка попадает.

«Жена сама узнает о происшествиях из новостей и соцсетей. Так было и в июле, когда она узнала что мы с напарником отговорили мужчину с ножом от суицида в одном из дворов города», – говорит Рауан в беседе с корреспондентом. Вместе с женой он воспитывает троих детей – двоих сыновей и полуторагодовалую дочь.