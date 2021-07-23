Карагандинец отправился в пеший поход до сакрального Улытау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский продюсер Асхат Кажытай отправился в пеший марафон до сакрального Улытау. За 12 дней он намерен преодолеть 777 километров. Путешественник планирует провести в Улытауском районе благотворительную акцию «Добрый километр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой поход «Жаяу» Асхат Кажытай посвящает 30-летию независимости страны. По дороге он рассказывает в социальных сетях о живописных местах и сакральных объектах Сарыарки. Своим примером хочет привлечь внимание к интересным местам и людям. После завершения марафона намерен выпустить видеоотчёт о своём путешествии.

«Это не первый мой пеший марафон. В прошлом году вместе со своей командой я преодолел 333 километра от Караганды до Аксорана. К счастью, люди у нас гостеприимные. Мы всегда находили ночлег. В этот раз я выбрал Улытау, потому что он уникален своим туристическим потенциалом», – отметил Асхат Кажытай.