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Карагандинец отправился в пеший поход до сакрального Улытау

23 Июля 2021 21:50
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Карагандинец отправился в пеший поход до сакрального Улытау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский продюсер Асхат Кажытай отправился в пеший марафон до сакрального Улытау. За 12 дней он намерен преодолеть 777 километров. Путешественник планирует провести в Улытауском районе благотворительную акцию «Добрый километр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Свой поход «Жаяу» Асхат Кажытай посвящает 30-летию независимости страны. По дороге он рассказывает в социальных сетях о живописных местах и сакральных объектах Сарыарки. Своим примером хочет привлечь внимание к интересным местам и людям. После завершения марафона намерен выпустить видеоотчёт о своём путешествии.

«Это не первый мой пеший марафон. В прошлом году вместе со своей командой я преодолел 333 километра от Караганды до Аксорана. К счастью, люди у нас гостеприимные. Мы всегда находили ночлег. В этот раз я выбрал Улытау, потому что он уникален своим туристическим потенциалом», – отметил Асхат Кажытай.


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#Карагандинская область   #Туризм   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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