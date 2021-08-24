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Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау

24 Августа 2021 15:58
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Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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17 августа в управление полиции города Темиртау Карагандинской области обратился директор одного из ТОО. Со слов 41-летнего руководителя с территории его предприятия некто в течение полугода унес несколько станков шлакопереработки. Ущерб предприниматель оценил в сумму около 2,8 млн тенге.

Полицейские сработали оперативно. Уже через некоторое время в кабинете у следователя давал показания 32-летний житель города Караганды. Злоумышленник решил открыть свое кустарное производство по переработке шлака, а на покупку станков деньги тратить не хотел. Сначала украл один станок – поисков не было. Решив, что владелец даже не заметил кражи, украл еще несколько станков.

Полицейские закрыли «кооператив», а технику вернули владельцу. В отношении карагандинца начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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