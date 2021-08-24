Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 августа в управление полиции города Темиртау Карагандинской области обратился директор одного из ТОО. Со слов 41-летнего руководителя с территории его предприятия некто в течение полугода унес несколько станков шлакопереработки. Ущерб предприниматель оценил в сумму около 2,8 млн тенге.

Полицейские сработали оперативно. Уже через некоторое время в кабинете у следователя давал показания 32-летний житель города Караганды. Злоумышленник решил открыть свое кустарное производство по переработке шлака, а на покупку станков деньги тратить не хотел. Сначала украл один станок – поисков не было. Решив, что владелец даже не заметил кражи, украл еще несколько станков.

Полицейские закрыли «кооператив», а технику вернули владельцу. В отношении карагандинца начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК.