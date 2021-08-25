Карагандинец обманул на 130 млн тенге более 20 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 130 млн тенге обманул 24 граждан мошенник в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа в Юго-Восточный отдел полиции обратилась 48-летняя жительница города. В феврале, под предлогом предоставления залогового имущества при кредитовании, неизвестный завладел 4 млн тенге. Потерпевшая считая, что никогда не попадется на уловки мошенников, решила довериться мужчине, который подошел к ней в банке и начал объяснять, как правильно оформить кредит на большую сумму под залог. В какой-то момент она согласилась с его выводами и отдала в руки афериста крупную сумму денег.

Полицейские проводили женщину к следователю, у которого в производстве уже находилось уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшая опознала злоумышленника по фото. Им оказался 27-летний житель города, находящийся под следствием.

В настоящее время в следственном отделении Юго-Восточного отдела полиции ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК, и на данный момент доказано 23 факта аналогичных преступлений.

