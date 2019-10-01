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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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Карагандинец незаконно срубил сосны в лесу
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинсом природном парке были незаконно срублены 8 сосен. Местный житель пытался перевести срубы на собственном авто. Однако сотрудникам природоохранной полиции удалось его задержать, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При проведении рейдовых мероприятий по охране растительного и животного мира на территории Каркаралинского района сотрудниками природоохранной полиции при въезде в село Егиндибулак остановлена автомашина марки «Нива 21213» под управлением 51-летнего мужчины. В прицепе автомашины были обнаружены 8 штук спиленных сосен длиной 2 метра, разрешительных документов на провоз или приобретение у водителя не имелось. В ходе разбирательства мужчина дал признательные показания о том, что незаконно вырубил сосны на территории лесного фонда «Ку орманшылыгы» Каркаралинского района», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Зарегистрировано уголовное дело по части 2 ст. 340 УК РК. Проводится расследование.
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