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Карагандинец до смерти избил знакомого и оставил его во дворе
27 Июля 2022 15:28

Карагандинец до смерти избил знакомого и оставил его во дворе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде мужчина избил знакомого и вытащил его в бессознательном состоянии из квартиры. Тело погибшего нашли во дворе многоэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 19 июля около 04:30 утра. В Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вынес человека из квартиры и бросил его возле подъезда многоэтажного дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ново-Майкудукского отдела полиции УП города Караганды. Полицейские обнаружили труп мужчины с множественными телесными повреждениями. Была установлена личность потерпевшего. Им оказался 44-летний житель города.

«В ходе опроса свидетелей выяснилось, что незадолго в одной из квартир дома произошел конфликт между потерпевшим и его знакомым 38-летним мужчиной. Последний был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По словам подозреваемого, в ходе ссоры он нанес знакомому телесные повреждения, а когда тот потерял сознание, вынес потерпевшего из квартиры во двор», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводится расследование.


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Автор:
Корреспондент
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