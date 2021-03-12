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    21:09, 11 Март 2021 | GMT +6

    Карагандинец арендовал квартиры и обворовывал их

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Житель Караганды арендовал квартиры, а потом похищал находившееся там ценное имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22 февраля в Кировский отдел полиции УП города Караганды обратилась 35-летняя жительница города. Женщина пояснила, что сдала в аренду некоему лицу принадлежащую ей квартиру. Неизвестный прожил на съемной жилой площади неделю.

    Когда владелица пришла за расчетом, то квартиранта уже не застала. Вместе с ним пропало имущество – телевизор и микроволновая печь. Сумма ущерба составила 160 тысяч тенге.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

    10 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – микроволновая печь потерпевшей. Выяснилось, злоумышленник также причастен к другому аналогичному преступлению: арендовав уже по другому адресу очередную квартиру, вынес из нее все ценное имущество. Ведется расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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