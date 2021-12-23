Карагандинцы завоевали девять чемпионских поясов на международном турнире по боксу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершился XXХVIІ Международный турнир памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова. В поединках на ринге в Центре бокса имени Серика Сапиева встретились 110 спортсменов из шести стран – Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Карагандинцы показали мастерство и не раз поднимались на пьедестал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире в основном участвовали молодые спортсмены. Бои проводились по правилам АИБА в 12 весовых категориях среди мужчин и шести – среди женщин.

От Карагандинской области выступили 34 боксера. В итоге завоевали 20 медалей, из которых девять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.

«Боксом занимаюсь 10 лет. В четвертый раз участвую в турнире памяти Галыма Жарылгапова. В основном успешно. Уже трижды победитель. Один раз уступила и взяла бронзу. А в прошлом году получила главный приз – автомобиль. Моя цель – выиграть чемпионат мира, попасть на Олимпиаду», – поделилась обладательница чемпионского пояса Айжан Ходжабекова.

Победителей и призеров первенства наградили дипломами, медалями и денежными призами.

По оценке почетного гостя – чемпиона мира по боксу Валерия Рачкова, финал получился интересным и зрелищным. Галыма Жарыгалпова он знал лично и считает, что мемориал способствует росту казахстанского бокса.

«Не каждый турнир держится уже столько лет. Не за горами 40-летний юбилей. Хотелось бы, чтобы он вошел в календарь АИБА. Тогда он станет еще престижнее и качественнее», – отметил Валерий Рачков.

Турнир почтили своим вниманием именитые спортсмены. На открытии присутствовал легенда бокса – абсолютный чемпион мира среди профессионалов Рой Джонс-младший. На финал и церемонию награждения прибыл гость из Грузии Георгий Канделаки, чемпион мира 1997 года в супертяжелом весе.

Галым Жарылгапов (1939–1984) – уроженец Жанааркинского района. Он возглавлял Карагандинский техникум физической культуры и спорта. Работал председателем комитета по физической культуре и спорту при Карагандинском облисполкоме. Внес большой вклад в развитие спорта в регионе, подготовку тренерских кадров и спортсменов.

Первый мемориал Галыма Жарылгапова организовали друзья и соратники в 1984 году. Позднее он стал международным.



