+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинцы завоевали 16 медалей на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу

2 Марта 2022 02:05
Поделиться:
Карагандинцы завоевали 16 медалей на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены Карагандинской области отличились на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу, прошедшем в Костанае. В копилке региона пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Отношение к матчу за Суперкубок самое серьезное - главный тренер ФК  «Кайрат»
Костанайка установила новый рекорд по пожарно-спасательному спорту «Барыс» совершил сенсацию на старте плей-офф КХЛ Более четырех тысяч детей занимаются бесплатно в спортивных школах Семея

«Десять медалей завоевали девушки. В трудной борьбе три золота, серебро и бронза достались Аян Амзе. Карагандинка Шахноза Таджиева выиграла золото, серебро и три бронзы», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Ещё одна высшая награда у Ансара Касымжанова. В числе финалистов республиканского первенства оказались также Айбар Оразалы и Олжас Нуртаканов.

Теперь спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионатах мира в Абу- Даби, Азии в Бахрейне и Азиатских играх в Китае.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Отношение к матчу за Суперкубок самое серьезное - главный тренер ФК  «Кайрат»
Костанайка установила новый рекорд по пожарно-спасательному спорту
«Барыс» совершил сенсацию на старте плей-офф КХЛ
Более четырех тысяч детей занимаются бесплатно в спортивных школах Семея
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Финляндия примет очередной этап Кубка мира по биатлону
В Нур-Султане молодежь и спортсмены выразили благодарность казахстанцам
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив