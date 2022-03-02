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Карагандинцы завоевали 16 медалей на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены Карагандинской области отличились на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу, прошедшем в Костанае. В копилке региона пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Десять медалей завоевали девушки. В трудной борьбе три золота, серебро и бронза достались Аян Амзе. Карагандинка Шахноза Таджиева выиграла золото, серебро и три бронзы», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.
Ещё одна высшая награда у Ансара Касымжанова. В числе финалистов республиканского первенства оказались также Айбар Оразалы и Олжас Нуртаканов.
Теперь спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионатах мира в Абу- Даби, Азии в Бахрейне и Азиатских играх в Китае.
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