Карагандинцы завоевали 16 медалей на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены Карагандинской области отличились на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу, прошедшем в Костанае. В копилке региона пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Десять медалей завоевали девушки. В трудной борьбе три золота, серебро и бронза достались Аян Амзе. Карагандинка Шахноза Таджиева выиграла золото, серебро и три бронзы», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Ещё одна высшая награда у Ансара Касымжанова. В числе финалистов республиканского первенства оказались также Айбар Оразалы и Олжас Нуртаканов.

Теперь спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионатах мира в Абу- Даби, Азии в Бахрейне и Азиатских играх в Китае.