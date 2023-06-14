Карагандинцы вошли в тройку сильнейших на детских Паралимпийских играх по бочча

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Юные карагандинские спортсмены с особыми образовательными потребностями завоевали четыре «золота», два «серебра» и шесть бронзовых медалей на детских Паралимпийских играх и чемпионате Казахстана по бочча. А участники танцевального коллектива «Храбрые сердца» удостоились специальной номинации «Үздік классика биі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инклюзивный спортивный фестиваль CHILDREN PARALYMPIC GAMES и чемпионат Казахстана по бочча прошли в Астане. Их организовал общественный фонд «Мир равных возможностей» в рамках реализации социального проекта «Саламатты болашақ».

«Команду Карагандинской области представили 32 особенных ребёнка. Это подопечные благотворительного фонда «Батыл жүрек», который является социальным партнёром проекта. В общей сложности дети завоевали 12 медалей и специальную номинацию по хореографии. Наши дети вошли в тройку лучших по бочча после команд Астаны и Алматы», – рассказала координатор проекта «Саламатты болашақ» Гаухар Акижанова.

На чемпионате Казахстана по бочча золотую медаль завоевала Аружан Женис. Девушка страдает тяжёлой формой ДЦП и занимается бочча всего полгода.

«На днях Аружан исполнилось 17 лет. Она выпускница областной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Раньше бочча никогда не занималась, только плаванием. Полгода назад стала ходить на компьютерные курсы, которые организовал БФ «Батыл жүрек». Там ее заметили и предложили попробовать себя в бочча. Дочке понравилось, она нашла там новых друзей. Перед чемпионатом у нее был страх. Тем не менее дочь смогла его преодолеть и завоевала золотую медаль», – сказала мама Аружан Улжан Абдыкаримова.

Бронзовые медали чемпионата по бочча у Анастасии Кутурман и Полины Васильевой.

В Паралимпийских играх в бочча лучшие результаты показали Александр Лях, Раднэр Маглюй, Дамир Нурмагамбетов, Амина Хайролла. Они принесли команде два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

В адаптивном тхэквондо золотую медаль завоевал Глеб Лукьянов. Еще две бронзовые медали у Адхада Жардема и Расула Жумагулова.

В адаптивном плавании серебряную медаль команде принес Адилет Сейтжан.

В направлении «Инклюзивная хореография» честь области защищал танцевальный коллектив «Храбрые сердца». Восемнадцать детей, страдающих ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими недугами, принесли команде номинацию «Үздік классика биі».