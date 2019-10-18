Карагандинцы стали чаще использовать сервисы для получения электронных госуслуг

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области стали активнее пользоваться сервисами для получения государственных услуг в электронном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата облакимата.

Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель отдела контроля качества государственных услуг департамента ЦОН по Карагандинской области Павел Ортнер.

Только за 9 месяцев этого года жителям Карагандинской области оказали более 1,7 млн госуслуг в режиме онлайн. Из них 800 тыс. - в секторах самообслуживания фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан». Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За это время сотрудники ЦОНов 1 248 раз приезжали домой к людям с ограниченными физическими возможностями. Им оказали 1 463 государственные услуги на дому. В отдалённые сёла представители организации «Правительство для граждан» выезжали 520 раз. Здесь они оказали 12 455 услуг.

«Для удобства и экономии времени граждан мы запустили боты в социальных сетях и мессенджере Telegram, помогающие получать государственные услуги. Так, в Telegram можно получить 20 видов справок и документов, в Facebook - 15, в социальной сети ВКонтакте - 19. Самые популярные услуги, которые можно получить, - это адресная справка, справка о наличии либо отсутствии судимости, справка об обременении на имущество, регистрация прав на недвижимость», - рассказал Павел Ортнер.

Тому, как пользоваться порталом Электронного правительства и получить необходимую услугу в социальных сетях, бесплатно обучают всех желающих. В тонкостях электронной системы помогают разобраться в зонах самообслуживаниях в ЦОНах, для старшеклассников во фронт-офисах корпорации «Правительство для граждан» проходят специальные мастер-классы.

Через систему Электронного правительства можно получить 50 видов государственных услуг, не имея электронной цифровой подписи. Для этого достаточно лишь внести свой номер мобильного в систему. Попросить внести его в базу данных можно консультантов в любом фронт-офисе госкорпорации.