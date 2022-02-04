Карагандинцы смогут заняться новым для региона зимним видом спорта – кёрлингом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируют открыть 58 спортивных объектов. 22 670 представителей региона в прошлом году приняли участие в 661 соревновании различного ранга и завоевали 7 641 медаль, в том числе 2 489 золотых. А также карагандинцы теперь смогут заниматься новым для них видом спорта – кёрлингом. Об этом рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

- Темирхан Серикбаевич , расскажите о работе в приоритетном направлении – развитии массового и детского спорта.

- Начну с того, что охват жителей, занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году составил 33,28%, или 456 839 человек, из них более 145 тысяч детей, в 2022-м должны достичь 37,11%. И за этими цифрами реальная работа по достижению главной цели – развитию массового и особенно детского спорта. Охват населения физической культурой, согласно поручению Президента, должен составлять 50%.

Во всех районах и городах региона работают спортивные школы. В них бесплатно тренируются 33 тысяч человек. В области 7 404 спортивных секции. За последние два года открыты еще 339 в Караганде, Темиртау, Балхаше, Осакаровском, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах. В прошедшем году внедрено подушевое финансирование государственного спортивного заказа. На сегодняшний день открыты секции по 24 видам спорта, две из них для инвалидов, в которых бесплатно тренируются уже более 11 тысяч детей в Караганде, Темиртау, Каркаралинске, Шахтинске, Сарани, Абайском, Бухар-Жырауском, Осакаровском и Жанааркинском районах. И заявки от желающих открыть секции продолжают активно поступать. В 2022 году будет увеличено не только количество детей, занимающихся спортом по этой программе, но и расширена география ее действия – в проекте должны участвовать все сельские районы региона.

В декабре прошлого года был создан Центр массового и детского спорта. Он станет координатором программы подушевого финансирования, организатором спартакиад, различных первенств и других мероприятий.

Каждый житель региона, а дети прежде всего должны получить возможность заниматься спортом в комфортных условиях как в городах, так и в отдалённых сельских районах. Пусть это будет не огромный ФОК, который не нужен в малонаселённых пунктах, а школьный спортзал, но хорошо оборудованный, со всем необходимым инвентарём. И занятия в нём по новым, современным системам будут проводить тренеры, которые смогут в одних детях увидеть будущую звезду, например, бокса или борьбы, а других просто заразить спортом и здоровым образом жизни.

- Какие новые объекты спорта появятся в области в этом году?

- На сегодняшний день в регионе работают 3 280 спортивных сооружений, из них 1 267 – в сельской местности. В прошлом году их число увеличилось на 125 единиц – это новые спорткомплексы, залы, площадки и корты. В 2022 году планируется открыть 58 таких объектов в регионе.

Продолжается строительство 10 спортивных сооружений:

- ФОКа на 160 мест с бассейном в Шахтинске;

- ФОКа на 320 мест с бассейном в Жезказгане;

- ФОКа на 160 мест в п. Жезды Улытауского района;

- ФОКа на 320 мест в п. Ботакара Бухар-Жырауского района;

- ФОКа на 100 мест в с. Егиндыбулак Каркаралинского района;

- бассейна в п. Нура Нуринского района;

- бассейна в п. Жанаарка Жанааркинского района;

- крытого хоккейного корта в п. Нура Нуринского района;

- крытого хоккейного корта в с. Шахтёрское Нуринского района;

- спортивного комплекса им. К. Байшулакова.

- Станут ли доступны в этом году новые для региона виды спорта?

- В области развиваются 100 видов спорта, 44 из них – олимпийских. У нас 47 государственных спортивных школ и организаций, 72 федерации. То есть выбор огромен, и, как говорится, ассортимент с каждым годом увеличивается. Только по программе подушевого финансирования предлагается 71 вид спорта. Из новых, пожалуй, можно назвать кёрлинг. В настоящее время федерация по этому виду проходит аккредитацию. Стремительно развиваются и удивляют разнообразием единоборства. Отмечу, что созданная в 2021 году Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта (ШВСМ) и Ассоциация боевых искусств, работающие в тесном контакте с федерациями, позволили молодёжи после детско-юношеского периода продолжить занятия спортом, выступать на соревнованиях, вести здоровый образ жизни. Ведь именно спорт способен оградить молодых людей от пагубных влияний и привычек. При поддержке новой ШВСМ наши спортсмены смогли участвовать во многих республиканских и международных соревнованиях и завоевать медали. И эти чемпионы становятся примерами для подростков и молодёжи. Сейчас в ШВСМ 204 перспективных молодых спортсмена и 27 тренеров.

- Как обстоят дела со спортом высших достижений? Как поощряют спортсменов, показывающих высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, и просто перспективных?

- Карагандинская область занимает лидирующие позиции в спорте высших достижений, 1 471 спортсмен входит в национальную сборную Казахстана. В 2021 году 22 670 представителей области приняли участие в 661 соревновании различного ранга, ими завоевана 7 641 медаль, из них 2 489 – золотых. В 287 чемпионатах Казахстана карагандинцы занимали первые места 670 раз! В 129 международных первенствах у наших спортсменов 120 высших наград. Стоит отметить, что лучшим из них оказывается серьёзная поддержка. Ежемесячное денежное содержание получают 162 спортсмена и 91 тренер по 30 видам спорта. Более того, для стимулирования чемпионов и тренеров учреждена ежегодная премия акима области, которая выплачивается за самые высокие достижения на международной арене.

- Давайте поговорим о развитии в регионе национальных видов спорта.

- В области уделяется особое внимание развитию национальных видов спорта. Количество занимающихся составляет более 45 тысяч. В регионе культивируются 10 видов (тоғызқұмалақ, саят, бәйге, жекпе-жек, қазақ күресі, асық ату, қыз қуу, теңге алу, аударыспақ, көкпар, жамбы ату).

Более интенсивное развитие национальных видов спорта, особенно конных, стало одной из приоритетных задач для управления физической культуры в прошлом году. Так, впервые за долгое время были организованы учебно-тренировочные сборы для самых перспективных кокпаристов из районов региона. В Таразе прошёл чемпионат Казахстана по кокпару. Сборная Карагандинской области заняла второе место в Первой лиге и завоевала право играть в Высшей. Это настоящий прорыв. Такого результата наши кокпаристы ещё не добивались.

Команда Шетского района стала победительницей областного чемпионата по кокпару. По мнению участников, соревнования прошли на высоком уровне и никогда не были такими масштабными. В региональном первенстве десять команд из районов боролись за победу. Это рекордное количество по сравнению с областными чемпионатами, которые проводились в прошлые годы.

В январе 2021 года была создана Ассоциации национальных видов спорта региона. Именно она оказала огромную помощь в организации байги, которая на очень высоком уровне прошла в Караганде и вызвала огромный интерес у жителей региона. Существенным толчком в развитии национальных видов спорта станет ипподром, который появится практически в черте города, в районе Уштобе. Уже разрабатывается проектно-сметная документация по этому объекту. Ипподром станет отличной собственной базой для тренировок спортсменов. Плюс это возможность проводить соревнования республиканского и даже международного уровней, которые, конечно, вызовут интерес и будут хорошей пропагандой национальных видов спорта.

Также отмечу, что в прошлом году при школе-интернате им. А. Молдагуловой было открыто отделение для лучших спортсменов по қазақ күресі. Вообще, национальная борьба культивируется в 16 спортивных школах, в них тренируются 2 483 человека под руководством 66 тренеров. Успешно развиваются и другие национальные виды спорта, что подтверждают награды, завоеванные представителями нашей области на республиканских и международных соревнованиях.

- Спорт на селе. Как привлекают сельчан к занятию спортом, какие условия создаются для этого? Какие виды спорта им доступны? Как решается вопрос с кадрами в сельской местности?

- Во-первых, в каждом сельском районе есть государственная спортшкола, где дети занимаются бесплатно. К работе привлекаются тренеры, которые ведут секции в отдалённых населённых пунктах, как правило, в школьных спортзалах. Кроме того, ежегодно в регионе устанавливаются более 40 спортивных площадок. В 2021 году рекордный показатель – в городах и районах области установили 100 плоскостных объектов. Во-вторых, большое значение в привлечении населения к занятиям физической культурой, особенно в сельской местности, имеют инструкторы по спорту. В прошлом году количество таких специалистов в области составляло 543 человека. В районах трудятся 295 инструкторов. Спортивные площадки и залы не должны пустовать. Именно это главная цель инструкторов. Работа в этом направлении продолжается.

- Есть ли проблемы с тренерами в целом по области?

- Безусловно, есть, особенно в сельской местности. Карагандинские вузы готовят преподавателей физической культуры, но не тренеров. Именно поэтому мы на базе областной школы-интерната им. А. Молдагуловой организовали еще и колледж. В этом году будет первый выпуск – 30 человек, которые получат дипломы по специальности «тренер-преподаватель по виду спорта». Именно эти молодые люди, которые, как правило, сами родом из отдалённых районов, смогут работать на селе. Тем более что районные спортивные школы, руководство местных акиматов поддерживают таких специалистов.

- Какая работа ведётся с людьми, имеющими ограничения по здоровью для занятия спортом? Готовятся ли соответствующие специалисты?

- Вопрос поддержки инвалидного спорта на особом контроле акимата области и управления. На сегодняшний день в регионе 4 086 жителей с ограниченными возможностями занимаются в секциях. В национальную сборную Казахстана входят 92 наших спортсмена. В области действует специализированная школа по инвалидному спорту с охватом 450 человек. С ними работают 22 тренера-преподавателя. В школе культивируется 16 видов спорта. Но мы должны создать все условия, чтобы количество людей с инвалидностью, занимающихся спортом, значительно увеличилось, особенно детей.

Между акиматом Карагандинской области и ОФ «Мир равных возможностей» по соцпроекту «Саламатты болашақ» был подписан меморандум, который дал возможность особенным детям безвозмездно заниматься в залах, манежах и бассейнах управления спорта. В настоящее время 92 ребёнка с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями тренируются в секциях тхэквондо, хореографии, бочче и плавания. Плавание, безусловно, приносит реабилитирующий эффект, поэтому наиболее популярно. В этом году по социальному госзаказу плаванием планируется дополнительно охватить 80 детей с РАС и ментальными нарушениями. Будут привлечены десять тренеров, которые пройдут курсы профессиональной подготовки по адаптивной физической культуре и начнут работать. Также в областную школу по инвалидному спорту дополнительно выделяются 12 ставок тренеров-преподавателей, которые наберут более 100 детей в секции.