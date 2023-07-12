Карагандинцы смогут посетить конкурс-выставку «Лучший товар Казахстана – 2023»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 15 июля в Центральном парке Караганды состоится подведение итогов регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана – 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Карагандинцы смогут не только увидеть разнообразие местных товаров, но и приобрести приглянувшиеся. Вход на конкурс-выставку будет свободным.

В этот день около 70 карагандинских товаропроизводителей представят свою продукцию на конкурс «Лучший товар Казахстана – 2023». Предприниматели будут бороться за победу в трёх номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». Кроме того, учреждена специальная премия акима Карагандинской области.

Будет определено девять победителей, которые отправятся отстаивать честь региона на республиканском конкурсе.