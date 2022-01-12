Карагандинцы раздали бойцам на блокпосту горячее питание

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с чрезвычайным положением сотрудники полиции и солдаты Министерства обороны находятся на блокпостах близи Караганды. Почти неделю они не виделись с родными. Несмотря на морозные дни, представители силовых структур сохраняют порядок в регионе. В свою очередь, карагандинцы тоже решили поддержать ребят на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По периметру Караганды выставлено восемь блокпостов. Полицейские и вооруженные солдаты, стоящие на блокпосте, останавливают каждую машину, въезжающую в Караганду, проверяют документы и багажник. Имамы мечети Анет баба совместно с предпринимателями принесли горячий чай и горячие блюда тем, кто охраняет пост.

«Нам всем известно, что все эти дни сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие не виделись со своими родными. От имени Духовного управления Казахстана, начиная с главного муфтия страны, многие имамы областей проводят такую благотворительную акцию», - сказал главный имам области Умирзак кажы Беккожа.

Организаторы благотворительной акции говорят, что это только начало. Они уверены, что предприниматели и жители нашего региона не останутся в стороне от добрых дел.

Для поддержки инициативы всех неравнодушных казахстанцев, наряду с духовенством, общественный совет города Караганды принес горячее питание военнослужащим Национальной гвардии МВД РК.

В ходе акции не остались без внимания нуждающиеся многодетные матери и одинокие карагандинцы.

Развоз горячего питания был согласован с руководством органов внутренних дел, а также уполномоченного органа в сфере социального обеспечения города Караганды.