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Карагандинцы поддержат эко-челлендж от министра экологии

22 Июля 2019 19:10 122
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Карагандинцы поддержат эко-челлендж от министра экологии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поддержал экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan, о которой на своей странице в Twitter объявил министр экологии Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Субботник в поддержку акции в Караганде пройдет 27 июля.

«Премьер-Министр принял участие в расчистке Кояндинского водохранилища. Этот челлендж - хорошее дело. Я считаю, что нам нужно принять участие в акции. Нужно делать природу чище», - сказал глава региона.

Ерлан Кошанов поручил определить самые проблемные места в каждом городе и районе области. В эту субботу, 27 июля, на расчистку территорий выйдут сотрудники аппаратов акимов городов и районов, управлений и отделов. Ерлан Кошанов так же призвал присоединится к акции всех неравнодушных карагандинцев.

О месте и времени проведения акции будет объявлено позднее.

Напомним, 16 июля этого года министр экологии РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter дал старт акции #Birge #TazaQazaqstan. Он призвал волонтёров, общественных деятелей, членов Правительства, активистов и неравнодушных граждан принять участие в очистке Кояндинского водохранилища. 

Отметим, акцию #Birge #TazaQazaqstan поддержали в большинстве регионов Казахстана.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Экология,
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