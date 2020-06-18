Карагандинцы отправляют письма с пожеланиями выздоровления Елбасы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы желают Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления. Обращения со словами поддержки направили многие трудовые коллективы области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Трудовой сорока тысячный коллектив Группы компаний Казахмыс, горняки, обогатители и металлурги, пожелали Елбасы оптимизма и энергии.

«Желаем Вам, наш Елбасы, скорейшего выздоровления! В текущей сложной ситуации с пандемией, мы принимаем активное участие в государственных инициативах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Казахмыс выполняет все возможные меры для защиты здоровья работников и бесперебойного обеспечения жизнедеятельности производства. Верим, что сильный духом человек как Вы, преодолеете это испытание!».

Скорейшего выздоровления Елбасы с его трудовой и политической родины желают работники и промышленных предприятий.

«Нурсултан Назарбаев всегда с особой заботой и теплом относится к карагандинскому региону. Наш Первый Президент с достоинством проходил труднейшие испытания. Уверены, что Елбасы быстро справится с болезнью», - желают карагандинцы.

Телеграммы с пожеланием здоровья Первому Президенту отправили коллективы АО «Шубарколь Комир», РУ «Казмарганец», ТОО «Sary Arka Copper Processing», АО «Алтыналмас», ТОО «Медная компания Коунрад», ТОО «Алтай Полиметаллы», ГК «Гефест», АО «ГК SAT Komir» и других компаний.