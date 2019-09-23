Карагандинцы отправились в научно-познавательную экспедицию «Улытау - колыбель Золотой Орды»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы отправились в научно-познавательную экспедицию «Улытау - колыбель Золотой Орды». В ее состав вошли молодые учёные-историки, географы, краеведы, студенты, журналисты-блогеры, художники и съемочная группа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Участников экспедиции проводили в путь в Областном историко-краеведческом музее.

«Первый исторический объект, который они посетят - мавзолей Болган-ана. Сооружение датируется 13-14 веками, это как раз золото-ординский период. За пять дней члены экспедиции побывают во всех мавзолеях Улытауского района. Как отметил Елбасы, мы должны знать свою историю, чтить ее и передавать будущему поколению. Поэтому для участия в экспедиции мы выбрали именно молодых людей», - отметил директор Областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмагамбетов.

Экспедиция организована в рамках Года молодежи. Проект, приуроченный к 750-летию Золотой Орды, реализуется по программе «Рухани жаңғыру». Он также направлен на реализацию задач, поставленных Первым Президентом в статье «Семь граней Великой степи».

Инициаторами экспедиции выступили управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Областной историко-краеведческий музей.

«Экспедиция будет способствовать дальнейшему изучению истории Золотой орды. Для нашей страны это имеет не только культурное, но и очень большое политическое и экономическое значение», - считает главный менеджер проектного офиса «Рухани жаңғыру» Серик Санаубаев.

Участникам экспедиции предстоит изучить памятники золотоордынского периода. Маршрут включает в себя посещение городища Хан-Ордасы, мавзолеев Жошы-хана, Алаша-хана, Аяккамыр, Болган-Ана, Белен-Ана, Кулан-Ана и других сакральных мест. Участники поднимутся на пик Алтыншокы, на горы Баскамыр и Аяккамыр, побывают в археологическом комплексе Теректы-Аулие.

«Я, как художник, буду все фиксировать, делать зарисовки, этюды. Взял с собой все необходимые материалы. После окончания экспедиции планирую создать большую картину, посвященную 750-летию Золотой орды», - рассказал художник Мадихан Калмаханов.

Организаторы сообщили, что по итогам поездки планируется выпустить короткометражный фильм, издать фотоальбом, карты и буклеты.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме в Улытау заявил о том, что район должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Необходимые для этого работы должны начаться в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, отметил Глава государства.