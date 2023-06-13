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Карагандинцы отправили первую партию гуманитарной помощи в область Абай

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Июня 2023, 21:53
Карагандинцы отправили первую партию гуманитарной помощи в область Абай Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трагедия в области Абай никого не оставила равнодушным. Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области за два дня собрала помощь для спасателей и пострадавших. Закупили воду, продукты, предметы гигиены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сборе помощи участвовали этнокультурные объединения и структуры АНК. Совет матерей предоставил изготовленные рукодельницами футболки и маски. Волонтеры помогли упаковать гуманитарную помощь и загрузить в машину.

«Мы соболезнуем семьям и близким погибших в лесном пожаре в области Абай. Скорбим вместе с казахстанцами. Мы объединились, за два дня собрали гуманитарную помощь. Предварительно созвонились со штабом, узнали что требуется в первую очередь. Здесь вода, кофе, энергетические напитки, фрукты, печенье, бумажные и влажные салфетки и другое», – говорит Нурлан Аубакиров, председатель Ассоциации предпринимателей АНК Карагандинской области.

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В область Абай отправили первую партию гуманитарной помощи. Готовят следующую.

«Откликнулись этнокультурные объединения. Катастрофа в области Абай, унесшая жизни наших соотечественников, потрясла всех. Каждый постарался внести посильный вклад. Необходимо помочь пострадавшим и всем, кто участвует в тушении пожара, борется за спасение реликтового леса», – сказал, председатель областного польского общества «Полония» Виталий Хмелевский.

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Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт приема находится в Доме дружбы Караганды по адресу: проспект Шахтёров, 64, кабинет 114.

Контактный телефон 22-25-87.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн.

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