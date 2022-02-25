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Карагандинцы обратились со своими проблемами к акиму области Женису Касымбеку

25 Февраля 2022 16:34
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Карагандинцы обратились со своими проблемами к акиму области Женису Касымбеку

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел онлайн-прием граждан по личным вопросам. Жители просили о помощи в решении социальных вопросов, в сфере бизнеса и здравоохранения. Чтобы оперативно разобраться с проблемами, присутствовали на приеме и главы городов, районов и профильных ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, например, помочь с жильем попросила жительница Караганды Гаухар Мансурова. Она в одиночку воспитывает ребенка, имеет проблемы со здоровьем. Женщина стоит в очереди на получение жилья, но движется она медленно. Женис Касымбек привлек к решению ее проблемы акима Караганды и руководителя здравоохранения.

Два человека обратились по поводу трудоустройства на крупные предприятия города. Вопрос был тут же взят на контроль руководством «Казахмыса» и «АрселорМиттал Темиртау».

Предпринимательница Роза Муканова вот уже восемь лет занимается реставрацией кожаных изделий. Сейчас испытывает трудности по работе. Вместе с ней трудятся три глухонемых работника. Как сказала женщина, пойти за поддержкой больше некуда. Арендаторы снизили плату за помещение, но средств на развитие своего дела все равно не хватает.

«Помочь надо. У нас есть различные гранты для поддержки предпринимательства, мы не должны остаться в стороне. Обязательно надо решить вопрос. Поручаю отработать руководителю управлению предпринимательства Татьяне Аблаевой», – обратился аким области к подчиненным.

Представитель инициативной группы из села Ростовка Бухар-Жырауского района рассказал о проблемах, связанных с недостатком пастбищ. Большинство земель находится в частной собственности, и решить эту проблему местные власти никак не могут. Кроме того, жители обратили внимание на некачественное благоустройство школы-интерната.

Житель соседнего села Кызылжар, где проживают 900 человек, пожаловался на отсутствие медпункта, спортивного зала, интернета. Есть проблемы у сельчан и с водой. Как заверил аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков, все вопросы будут решены. Что касается воды, проводится ремонт водопроводных сетей. В мае работы закончат.

Женис Касымбек поручил разобраться со всеми вопросами и найти по ним оптимальные решения.

Прием граждан по личным вопросам проходит в последнюю пятницу каждого месяца. Запись по телефону: (8-7212) 50-15-28, вн 6713, по электронной почте: kar.obl@krg.gov.kz и в отделе обращений на ул. Алиханова, 13.

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#Карагандинская область   #Акимат   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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