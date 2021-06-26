КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы, насмерть сбившие пешехода, задержаны в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 июня на трассе Екатеринбург-Алматы в районе поселка Аршалы Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Полицейские установили, что неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Потерпевший, получив травмы различной тяжести, скончался.

Выяснилось, данная машина последовала в сторону Караганды и впоследствии ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. После чего сотрудники криминальной полиции УП г. Караганды и ДП Акмолинской области провели совместные оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников ДТП.

Стражи порядка задержали четверых жителей Караганды, занимающиеся перегонами автомобилей из Костаная в Караганду. Подозреваемые дали признательные показания.

В настоящее время они переданы сотрудникам ДП Акмолинской области для проведения следственных действий. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в ОВД п. Аршалы Акмолинской области.

