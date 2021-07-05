Карагандинцы могут пройти веб-квест на знание родного города
В игре три уровня сложности: «Житель» (простой), «Гид» (средний) и «Краевед» (сложный).
Каждый уровень состоит из пяти этапов:
- «История моего города»;
- «На просторах «Сарыарки»;
- «Галерея славы»;
- «Таланты земли карагандинской»;
- «Город, устремлённый в будущее».
В конце каждого пройденного уровня участник получает фрагмент ключевой фразы. Из трёх фрагментов нужно собрать цитату из романа Габита Мустафина «Караганда». Её необходимо выслать на электронную почту библиотеки: [email protected].
Для участников подготовлены призы и сертификаты.
Веб-квест находится на сайте библиотеки www.uniorlib.kz, в разделе «Ресурсы библиотеки»/ «Виртуальная игротека Вrainboy».
Мобильную версию можно скачать через OR-код, размещённый на странице библиотеки в Instagram.