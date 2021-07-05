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    16:47, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Карагандинцы могут пройти веб-квест на знание родного города

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская областная юношеская библиотека имени Жаика Бектурова подготовила для знатоков истории родного края краеведческий веб-квест «Караганда: путешествие во времени». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В игре три уровня сложности: «Житель» (простой), «Гид» (средний) и «Краевед» (сложный).

    Каждый уровень состоит из пяти этапов:

    - «История моего города»;

    - «На просторах «Сарыарки»;

    - «Галерея славы»;

    - «Таланты земли карагандинской»;

    - «Город, устремлённый в будущее».

    В конце каждого пройденного уровня участник получает фрагмент ключевой фразы. Из трёх фрагментов нужно собрать цитату из романа Габита Мустафина «Караганда». Её необходимо выслать на электронную почту библиотеки: [email protected].

    Для участников подготовлены призы и сертификаты.

    Веб-квест находится на сайте библиотеки www.uniorlib.kz, в разделе «Ресурсы библиотеки»/ «Виртуальная игротека Вrainboy».

    Мобильную версию можно скачать через OR-код, размещённый на странице библиотеки в Instagram.


    Теги:
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