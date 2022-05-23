22:02
23 Мая 2022 20:33
Карагандинцы могут проверить себя в списках участников референдума онлайн
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 5 июня пройдет общереспубликанский референдум по изменениям и дополнениям к Конституции РК. Жители Карагандинской области могут проверить себя в списках его участников на сайтах sailau09.kz и e-krg.kz. Версия сайта sailau09.kz доступна слабовидящим, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Если нет возможности проверить себя в списках с помощью интернета, можно позвонить в Единый координационный центр Senim109. Оператору нужно продиктовать свой ИИН или номер удостоверения личности. Здесь же подскажут, где находится ваш участок для голосования.
Участвовать в референдуме могут граждане Казахстана, которым исполнилось 18 лет на момент голосования за изменения и дополнения к Конституции.
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