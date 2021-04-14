Карагандинцы могут привиться от КВИ в торговых домах города

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вакцинироваться от коронавируса теперь можно не только в поликлиниках. С сегодняшнего дня прививочные пункты заработали в торговых центрах Караганды. Они находятся в ТРЦ Global City и ТД «Таир». Скоро появятся в «Абзале» и «Умае». В каких условиях будут работать медики, а жители вакцинироваться, проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона побывал в нескольких прививочных пунктах при карагандинских поликлиниках №1, 3, 5, а также в подготовленных к работе кабинетах в «Таире» и Global City. Акиму области рассказали о том, что прививочные пункты в торговых центрах оснащены всем необходимым оборудованием, в частности, специальным холодильником для хранения вакцины. Подготовлен квалифицированный медперсонал.

Пункты в торговых центрах, так же как и в поликлиниках, разделены на зоны: смотровая, прививочная и поствакцинальная. Предусмотрен кабинет и для оказания в случае необходимости экстренной помощи. Все предъявляемые к прививочным пунктам санитарные нормы соблюдены.

По словам руководителя управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, всего в области организовано 115 центров вакцинации, в том числе 12 в Караганде. Если желающих привиться будет больше, откроют дополнительные пункты.

Также он сообщил, что в области организованы мобильные медицинские бригады, оснащённые термоконтейнерами для перевозки вакцины. Их задача - вакцинировать организованные трудовые коллективы. К примеру, уже получают прививки сотрудники «АрселорМиттал Темиртау», YDD Corporation и Qaz Carbon. Передвижные бригады готовы выехать в любой населённый пункт области.

Напомним, привиться могут все желающие, записавшись на вакцинацию через портал eGov.kz, мобильное приложение «Дамумед», своего участкового терапевта, или придя в один из торговых домов.

В регионе первый компонент вакцины получили уже более 20 тысяч человек, две дозы «Спутника V» - свыше 10 тысяч. До конца апреля в регион поступит ещё почти 88 тысяч доз вакцины.



