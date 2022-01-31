Карагандинцы флешмобом поддержали олимпийцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студенты Карагандинского университета Казпотребсоюза провели флешмоб в поддержку спортсменов из Карагандинской области, которые будут участвовать в зимней Олимпиаде. Инициатором акции выступило управление физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площади перед Дворцом спорта имени Н. Абдирова собрались 50 учащихся вуза. Студенты исполнили зажигательный танец и пожелали карагандинцам удачи на главных соревнованиях четырехлетия.

В этот раз от Карагандинской области на Олимпиаде выступят биатлонист Владислав Киреев и конькобежка Екатерина Айдова.

Оба спортсмена имеют непосредственное отношение к Карагандинскому университету Казпотребсоюза. Екатерина Айдова его выпускница, а Владислав продолжает здесь учиться.

«Оба спортсмена также наши воспитанники. Перед Екатериной и Владиславом стоит нелегкая задача – достойно представить нашу страну на таком серьезном спортивном состязании. Желаем им достойно выступить и привезти как можно больше наград. Мы верим в них!», – говорит руководитель ОСДЮШОР по зимним видам спорта имени 10-летия Независимости РК Гульнара Аликулова

Екатерина Айдова – чемпионка четырех континентов. На участие в XXIV зимних Олимпийских играх она завоевала три лицензии в конькобежном спорте на дистанциях 500, 1 000, 1 500 метров.

Биатлонист Владислав Киреев – мастер спорта РК и чемпион Казахстана и Азии среди молодежи.



Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Честь Казахстана на соревнованиях будут отстаивать 34 спортсмена.