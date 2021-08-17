Карагандинцев призывают вовремя приобретать уголь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 34 точки реализации угля. Как обстоит дело с «черным золотом» для населения, на совещании под председательством акима региона Жениса Касымбека рассказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков. Обсуждение подготовки к предстоящему отопительному сезону прошло в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня уголь для карагандинцев поставляет одна шахта и девять разрезов.

«В этом году добыча угля ожидается на уровне около 23,8 млн тонн, что на 5% выше, чем в 2020-м. При этом в прошлом году было отгружено для населения и на коммунально-бытовые нужды 4,9 млн тонн угля, а в 2021-м в планах уже 5,6 млн тонн», – сказал Мурат Кыдырганбеков.

На угледобывающих предприятиях подготовлены площадки для вывоза угля непосредственно с разрезов. С этого месяца уже ведется отгрузка для бюджетных организаций и населения. Всего организовано 34 точки продажи угля. Из них 24 – железнодорожные тупики и 10 – склады.

«Компания «Шубарколь комир» каждый день отгружает по 19 вагонов на Карагандинскую область. Из-за увеличивающегося спроса необходимо довести отгрузку в этом месяце до 35 вагонов, а начиная с сентября – до 40», – отчитался глава УПИИР.

Власти призывают потребителей приобретать уголь уже сейчас, чтобы в сентябре – октябре не было ажиотажа.

Кроме того, на контроле остается ремонт на теплоэлектроцентралях по всему региону. На всех станциях области проводятся плановые капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования.

«На сегодня завершён ремонт на 9 котлах и 6 турбинах. В ремонте остаются 12 котлов и 5 турбин. Ремонтные работы с отставанием от графика ведутся на ТЭЦ-2, КарГРЭС-1 и Жезказганской теплоэлектроцентрали», – отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

Также в этом году продолжается газификация городов и районов области. Работы в этом направлении курируются акиматом области постоянно.

Глава региона дал поручение всем руководителям городов и районов держать на постоянном контроле подготовку к отопительному сезону.

«Обеспечить своевременный завоз угля для бюджетных организаций. Постоянно мониторить цены на отгрузку угля. Цена пока стабильная, но как только начнётся массовая закупка, цены поползут. Мы помним спекулятивные надбавки в 2017 году, поэтому нужно совместно с поставщиками угля отрабатывать его наличие на складах, в тупиках и точках реализации», – подчеркнул Женис Касымбек.



