Карагандинцев призвали воздержаться от дальних поездок

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров обратился к жителям региона, передает МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач призвал карагандинцев отпраздновать Наурыз мейрамы в узком семейном кругу. Он также попросил воздержаться от дальних поездок.

«Борьба с коронавирусом в нашей стране проходит под лозунгом: чем меньше движения, тем меньше распространения. Призываю вас провести праздник Наурыз в кругу родных и близких, не посещать людные места, не планировать дальние поездки за пределы области. Среди заболевших коронавирусной инфекцией есть лица, посещавшие страны с неблагополучной обстановкой. Несмотря на неоднократные рекомендации Министерства здравоохранения, граждане поехали туда по путёвкам. Ещё раз прошу: не поддавайтесь соблазну низких цен. Дешёвые туры не стоят вашего здоровья и здоровья ваших близких!» - сказал Канат Аскаров на брифинге в прямом эфире.

Напомним, в медучреждении Караганды проходят лечение мужчина и женщина, заразившиеся во время зарубежной поездки. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают все необходимые препараты и процедуры, сообщил руководитель департамента.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в области находится на контроле, подчеркнул он. Санврачи следят за исполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

На брифинге руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев прокомментировал возможное закрытие детских садов на время чрезвычайного положения. Этот вопрос сейчас рассматривается. Речь идёт о крупных городах, прежде всего – областном центре.

«Главная ценность – это наше здоровье и здоровье наших детей. Как показывает статистика, сейчас всего 20% родителей приводят малышей в детские сады. Для тех, кто по своей воле отказался от посещения, места сохраняются. Низкая посещаемость не отражается на зарплате сотрудников. Я думаю, если мы приостановим деятельность детских садов, это усилит безопасность», - отметил Есенгазы Имангалиев.

Спикер также сообщил, что ведётся подготовка к возможному переходу школьников на дистанционное обучение. 6 апреля завершатся внеочередные каникулы учащихся школ. К этому времени решат, как действовать дальше в зависимости от ситуации.

Студенты колледжей перешли на дистанционное обучение с 16 марта. Процесс идёт в штатном режиме.

Руководитель управления по инспекции труда Карагандинской области Ирина Любарская рассказала о системе оплаты работников организаций и предприятий, перешедших на удалёнку. Она разъяснила нормы трудового законодательства.

«В вопросах занятости и защиты трудовых прав наши граждане не останутся один на один в случае возникших проблем», - заверила главный государственный инспектор труда.

Спикеры ответили на все вопросы, поступившие онлайн, и поздравили сограждан с весенним праздником Наурыз мейрамы.